EUA: Incêndio sem precedentes no Texas já é considerado o maior de sua história

Duas pessoas morreram em incêndio no Texas, nos Estados Unidos, que já é considerado o maior da história do estado. Uma catástrofe que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, atribuiu aos efeitos das mudanças climáticas.

O Texas enfrenta o maior incêndio florestal de sua história desde quinta-feira (29), uma tragédia que já deixou duas pessoas mortas e é difícil de controlar. O presidente dos EUA, Joe Biden, atribuiu a catástrofe aos efeitos das mudanças climáticas.

De acordo com o Serviço Florestal do Texas, cinco incêndios permanecem "ativos", localizados no norte do estado, em uma área conhecida como Panhandle.

O maior foco ativo queimou cerca de 435.000 hectares [equivalente a cerca de 300 mil campos de futebol], foi contido em apenas 5% e também afetou parte do estado vizinho de Oklahoma.

É o maior incêndio florestal da história do Texas, superando o conhecido como East Amarillo Complex, que em março de 2006 devorou 371.000 hectares de mata, de acordo com dados oficiais. O grande incêndio colidiu na quinta-feira com outro na mesma área, o 687 Reamer, que devastou 800 hectares.

O Serviço Florestal do Texas esperava ter mais sorte no combate aos focos de incêndio, graças às condições favoráveis do inverno que ainda resta nessa parte do globo, com chuva e neve caindo em algumas áreas afetadas.

"A atividade de incêndio hoje [quinta-feira] não será tão resistente aos esforços de supressão em comparação com segunda e terça-feira", disse o serviço nas mídias sociais.

As previsões para o fim de semana indicam clima seco e quente e ventos na região, um coquetel propício à propagação do fogo, de modo que os bombeiros estão correndo contra o relógio.

Sem precedentes

O relatório mais recente do Serviço Florestal relatou um total de 509.800 hectares consumidos, incluindo 11 outros incêndios no norte, nordeste e leste do Texas que já estavam contidos (queimando, mas não avançando), além de outros dez que já estavam sob controle.

Uma mulher de 44 anos morreu depois que o veículo que ela dirigia foi engolido pelas chamas do incêndio na terça-feira. Ela foi resgatada e levada a um hospital, mas morreu pouco tempo depois, segundo um funcionário do Departamento de Segurança Pública do Texas, citado por vários meios de comunicação locais.

Na cidade de Stinnett, perto do maior incêndio, foi encontrado o corpo de uma mulher de 83 anos, disse a repórteres locais a porta-voz do Hutchinson County Emergency Management, Deidra Thomas. Ela disse que cerca de 20 propriedades em Stinnett foram destruídas pelo incêndio.

Os gerentes do Turkey Track Ranch disseram que perderam 80% de sua propriedade de 32.000 hectares perto da área do maior incêndio. "Acreditamos que a perda de gado, plantações e vida selvagem, bem como de outras infraestruturas em toda a nossa propriedade e em outros ranchos e casas na região, não tem paralelo em nossa história", disseram eles em um comunicado citado pela ABC News.

(Com AFP)