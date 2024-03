Diretor de 'Rust' diz que disparo no set foi como receber golpe de taco de beisebol

Ser atingido por um disparo no set de filmagem de "Rust" foi como sentir um golpe de um taco de beisebol, disse nesta sexta-feira (1º), em um tribunal, o diretor do filme, em cuja gravação morreu a responsável de fotografia, Halyna Hutchins.

"Senti como se alguém tivesse me golpeado com um taco de beisebol no ombro", afirmou o cineasta Joel Souza, ao descrever sua confusão após receber um tiro de munição real que jamais deveria ter entrado no set de gravação do filme de faroeste em outubro de 2021.

"Houve um estrondo incrivelmente alto", acrescentou, ao relatar o momento do disparo do revólver Colt .45 que o ator Alec Baldwin empunhava. O tiro matou Hutchins e feriu Souza.

"Lembro claramente. E algo como cair para trás e gritar", indicou o cineasta.

O disparo aconteceu quando o elenco e a equipe de produção se preparavam para uma cena dentro de uma igreja velha em um set no Novo México.

Souza lembrou que, em um dado momento, após o disparo da arma, levantou a cabeça e viu Hannah Gutierrez, a responsável pelo armamento usado na gravação.

"Parecia angustiada", disse Souza. "Lembro dela dizendo: 'Sinto muito, sinto muito Joel.' E lembro de alguém gritando com ela e depois levando ela embora dali."

A mulher, de 26 anos, enfrenta um julgamento por homicídio culposo na morte de Hutchins. Também é acusada de manipulação de provas relacionado a um suposto ocultamento de cocaína após a tragédia. Ela, no entanto, nega as duas acusações e culpa o fornecedor da munição.

Souza, que também escreveu "Rust", disse que só aceitou que havia sido atingido por um disparo depois que os médicos lhe mostraram a imagem de raio-X.

"Eu apenas dizia: 'Vocês não entendem... era um filme. Não é possível que houvesse munição real'", contou ao júri.

"Eles acabaram se cansando de meus protestos e me mostraram a radiografia das minhas costas, onde havia uma bala bem grande", explicou.

Uma das dúvidas cruciais que cercam a morte de Hutchins é como um determinado número de balas reais entrou no set, quando os protocolos rígidos da indústria insistem em que munição de verdade nunca é usada na gravação de filmes.

Baldwin também enfrenta acusações de homicídio culposo no incidente, às quais ele nega. Seu julgamento está previsto para o mês de julho.

hg/bfm/cjc/arm/rpr/am

© Agence France-Presse