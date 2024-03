Com gol no fim, Milan vence Lazio (1-0), que termina com oito jogadores

O Milan venceu por 1 a 0 em sua visita à Lazio, que terminou a partida com oito jogadores, nesta sexta-feira (1º), na abertura da 27ª rodada da Serie A.

O time 'rossonero' tem agora 56 pontos e permanece em terceiro se aproximando assim provisoriamente da Juventus (2º), que tem um ponto a mais e visita o Napoli (9º) no domingo.

O suíço Noah Okafor, que entrou na partida no segundo tempo (71'), marcou o único gol no estádio Olímpico, já aos 88 minutos, quando a Lazio jogava com dez. Isto confirmou o domínio dos lombardos no segundo tempo, depois de os locais terem tomado a iniciativa na primeira etapa.

Nos acréscimos, o montenegrino Adam Marusic (90'+5) e o francês Matteo Guendouzi (90'+7) também receberam o cartão vermelho, num final tenso.

A primeira expulsão da noite para a Lazio aconteceu aos 57 minutos, com o segundo cartão amarelo mostrado a Luka Pellegrini, o que enfraqueceu bastante a sua equipe na última meia hora.

A Lazio sofre esse revés pouco antes de sua viagem a Munique, na terça-feira, onde vai enfrentar o Bayern no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Na ida, a equipe italiana venceu por 1 a 0, colocando pressão sobre os alemães.

A Inter de Milão, líder isolada da Serie A, vai receber o Genoa (12º) na segunda-feira. Antes deste fim de semana o time milanês tem 12 pontos de vantagem sobre a segunda colocada, a Juventus.

--- Programação e resultados da 27ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sexta-feira:

Lazio - Milan 0 - 1

- Sábado:

(11h00) Udinese - Salernitana

(14h00) Monza - Roma

(16h45) Torino - Fiorentina

- Domingo:

(08h30) Hellas Verona - Sassuolo

(11h00) Frosinone - Lecce

Empoli - Cagliari

(14h00) Atalanta - Bologna

(16h45) Napoli - Juventus

- Segunda-feira:

(16h45) Inter - Genoa

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 69 26 22 3 1 67 12 55

2. Juventus 57 26 17 6 3 41 19 22

3. Milan 56 27 17 5 5 51 32 19

4. Bologna 48 26 13 9 4 39 23 16

5. Atalanta 46 26 14 4 8 48 28 20

6. Roma 44 26 13 5 8 48 32 16

7. Fiorentina 41 26 12 5 9 39 30 9

8. Napoli 40 26 11 7 8 40 30 10

9. Lazio 40 27 12 4 11 32 29 3

10. Torino 36 26 9 9 8 25 25 0

11. Monza 36 26 9 9 8 27 30 -3

12. Genoa 33 26 8 9 9 28 31 -3

13. Empoli 25 26 6 7 13 22 40 -18

14. Lecce 24 26 5 9 12 24 43 -19

15. Udinese 23 26 3 14 9 25 40 -15

16. Frosinone 23 26 6 5 15 34 55 -21

17. Hellas Verona 20 26 4 8 14 23 36 -13

18. Sassuolo 20 26 5 5 16 32 54 -22

19. Cagliari 20 26 4 8 14 24 47 -23

20. Salernitana 13 26 2 7 17 20 53 -33

