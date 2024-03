Medicamento permite reduzir presença dos químicos eternos do sangue

Um tratamento para o colesterol possibilita reduzir em 60% a quantidade de produtos químicos eternos (PFAS) no sangue em um período de três meses, de acordo com um ensaio clínico realizado na Dinamarca, explicou nesta quinta-feira (29) um dos diretores do projeto.

"O efeito do tratamento é uma diminuição de 63% (da taxa) do plasma, o que corresponde a uma redução de aproximadamente 3% relacionada ao decorrer do tempo e 60% graças ao tratamento", disse à AFP o médico Morten Lindhardt, do Hospital de Holbaek, uma cidade no oeste de Copenhague.

Graças a esse tratamento com colestiramina, o sangue elimina os contaminantes 20 vezes mais rápido do que se não houvesse intervenção externa, segundo o estudo publicado na revista científica Environment International.

Os pesquisadores consideram que esta é uma alternativa promissora para pessoas que foram expostas a altas doses das substâncias perfluoroalquil e polifluoroalquil (PFAS) - um grupo com cerca de 4.000 compostos químicos.

Esses compostos, que tendem a se acumular no organismo, podem ser prejudiciais à saúde e diminuir a resposta imunológica. Em alguns casos, são associados a câncer, obesidade e outras doenças.

