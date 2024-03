Argentina pretende fortalecer os laços com os Emirados Árabes Unidos por meio do Mercosul, diz integrante do governo do país

Por Marta Cruzado

ABU DHABI, 29 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O subsecretário de Negociações Econômicas Internacionais da Argentina, Gabriel Martínez, ressaltou os esforços contínuos de seu país, por meio do Mercosul, para finalizar um acordo de livre comércio com os Emirados Árabes Unidos, com o objetivo de aprimorar as relações bilaterais e o comércio.

Martínez disse à Agência de Notícias dos Emirados (WAM) que esse esforço está alinhado com a estratégia do bloco de entrar em negociações com terceiros, incluindo a União Europeia e a Associação Europeia de Livre Comércio, para melhorar o acesso ao mercado.

Ao participar da Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio (MC13), atualmente em andamento em Abu Dhabi, Martínez destacou os esforços de seu governo para mostrar a "nova imagem" da Argentina em nível global. Ele enfatizou que as reformas estruturais e a remoção de barreiras comerciais impulsionarão a economia do país.

Martínez destacou os obstáculos comerciais anteriores nas importações e exportações durante o governo anterior, incluindo regimes de licenciamento não automático, bem como restrições à exportação de produtos alimentícios como trigo, milho e carne.

O subsecretário destacou o ambiente favorável aos investimentos da Argentina em áreas como mineração, silvicultura, agricultura e pecuária. Ao abordar a revitalização econômica da Argentina, Martínez mencionou os planos de renegociar os acordos bilaterais de investimento estabelecidos na década de 1990. Ele previu a adoção de modelos semelhantes ao tratado bilateral de garantia de investimentos assinado com os Emirados Árabes Unidos, que deverá ser ratificado pelo país sul-americano em breve.

Durante sua visita de trabalho aos Emirados Árabes Unidos, Martínez se reuniu com várias autoridades do Ministério de Assuntos Econômicos e Comerciais dos Emirados e discutiu formas de aprimorar as relações bilaterais, incluindo o possível apoio dos Emirados Árabes Unidos para a construção de um corredor bioceânico ligando o Pacífico ao Atlântico, beneficiando as nações sul-americanas.

Em 2022, o comércio entre a Argentina e os Emirados Árabes Unidos totalizou US$ 1,8 bilhão, composto principalmente por exportações argentinas de alimentos, como carne e resíduos de soja, e importações de máquinas e ferramentas dos Emirados Árabes Unidos.

Destacando as prioridades da Argentina na MC13 da OMC, Martínez enfatizou a abordagem de reformas no sistema de solução de controvérsias e a preocupação com as medidas protecionistas adotadas pelos países desenvolvidos, que podem representar riscos potenciais ao sistema multilateral de comércio.