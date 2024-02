Pandemia aumentou mortes por uso de celular no trânsito, diz pesquisa

O número de pessoas que utilizam celulares ao volante aumentou muito durante a pandemia, e isso contribui para o aumento de mortes no trânsito nos Estados Unidos. É o que um estudo da Cambridge Mobile Telematics (CMT), empresa que desenvolve aplicativos de rastreamento de motoristas para seguradoras, diz.

Segundo os dados, durante cerca de um terço das viagens em que os motoristas usaram o celular o veículo esteve a mais de 80 km/h. Os norte-americanos estão mais distraídos que motoristas do Reino Unido, por exemplo.

Pessoas no Reino Unido passaram em média 44 segundos por hora ao telefone enquanto dirigiam. Já motoristas dos EUA gastaram em média 131 segundos - 2 minutos e 11 segundos.

"De acordo com quase todas as métricas da CMT, a distração ao dirigir está mais presente do que nunca nas estradas dos EUA", afirma a empresa.

"Os motoristas estão gastando mais tempo usando seus telefones enquanto dirigem e fazendo isso em mais viagens. Os motoristas interagiram com seus telefones em quase 58% das viagens em 2022."

Por um lado, norte-americanos dirigem mais do que os europeus pelo tamanho do país e a falta de transportes públicos. Com isso, e o desenho monótono das suas estradas, motoristas nos EUA podem ficar mais tentados a pegar nos seus telefones, segundo a CMT.

A empresa ainda diz que motoristas mais distraídos têm 240% mais probabilidade de bater do que os motoristas mais seguros. Mais de um terço dos acidentes, o motorista verificou o celular até um minuto antes da colisão.

Ryan McMahon, vice-presidente sénior de estratégia da CMT, acredita que leis deveriam ser criadas para restringir o uso de smartphones nos carros.

"De alguma forma, estamos aceitando que 42 a 45 mil pessoas morram dessa maneira nos EUA todos os anos. É evitável", disse McMahon.

