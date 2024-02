Ministro argentino e diretora do FMI se reúnem à margem do G20

SÃO PAULO, 28 FEV (ANSA) - A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, descreveu como "excelente" a reunião realizada hoje (28) com o ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, à margem da reunião ministerial do G20 em curso em São Paulo.

Em uma publicação no X (antigo Twitter) após o encontro, Georgieva afirmou ter "acolhido com satisfação os esforços sustentados das autoridades [de Buenos Aires] para restaurar a estabilidade, apoiar os mais vulneráveis e promover o apoio às reformas".

Por sua vez, o ministro argentino caracterizou a reunião como "muito positiva", destacando que o FMI "aprova e acompanha as medidas e os resultados alcançados pelo novo governo".

A instituição multilateral recentemente aprovou a sétima revisão trimestral do programa de crédito de US$ 44 bilhões com a Argentina, estabelecendo novas e mais ambiciosas metas de acumulação de reservas pelo Banco Central, bem como um superávit fiscal de 2% do PIB. (ANSA).

