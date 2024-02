Flu promete dar a vida pela Recopa contra LDU, sua 'pedra no sapato'

Para evitar que a "pedra no sapato" LDU volte a levar a melhor, o Fluminense promete dar a vida no jogo de volta da Recopa Sul-Americana, nesta quinta-feira (29), no Maracanã.

O nome da equipe equatoriana tem um duplo efeito no Rio de Janeiro: enquanto é sinônimo de pesadelo para os tricolores, os rivais não perdoam e brincam com o retrospecto negativo do time das Laranjeiras no confronto direto.

A LDU impediu duas vezes o Fluminense de conquistar um título internacional, até que a equipe carioca conseguiu levantar a Copa Libertadores pela primeira vez no ano passado, ao derrotar o Boca Juniors na final.

Em 2008, os equatorianos levaram a melhor na decisão da Libertadores. Um ano depois, nova vitória, dessa vez na final da Copa Sul-Americana.

E na quinta-feira passada, na altitude de Quito, a LDU abriu vantagem na ida da Recopa com vitória por 1 a 0.

"Mas estamos muito bem. Estamos nos preparando da melhor forma para dar o melhor de nós em campo, com a convicção de ir com tudo para virar. São 90 minutos muito importantes para conquistar um título que o Fluminense não tem", disse na terça-feira o atacante argentino Germán Cano.

- Dúvidas nas laterais -

Sobre a preparação do tricolor para a partida (21h30 no horário de Brasília), as dúvidas do técnico Fernando Diniz estão nas laterais, com as situações físicas de Marcelo e Samuel Xavier.

"Vai depender da melhora do Marcelo e do Samuel, e como ele vai reagir aos treinamentos", disse Diniz no domingo, após a derrota para o Flamengo (2 a 0) pelo Campeonato Carioca.

Com o time já classificado para as semifinais do estadual, o treinador apostou em uma equipe mista para enfrentar o rubro-negro, visando o jogo contra a LDU.

Diogo Barbosa, que entrou no lugar de Marcelo em Quito, e Guga, titular por conta da suspensão de Samuel Xavier, jogaram na esquerda e na direita, respectivamente. Se os donos de ambas as posições não se recuperarem, os dois devem sair jogando no Maracanã.

O ataque também terá uma novidade: o jovem John Kennedy, autor do gol do título contra o Boca, está à disposição depois de cumprir suspensão no jogo de ida.

- Resistência -

Se o Fluminense vai dar a vida, a LDU promete resistir em busca de sua terceira Recopa, depois dos títulos em 2009 e 2010, e levantar seu sexto troféu internacional.

"Vamos dar tudo dentro de campo", avisou o volante argentino Ezequiel Piovi antes de viajar ao Brasil.

Com chance de conquistar seu primeiro título na América do Sul, antes do início do Campeonato Equatoriano, o técnico espanhol Josep Alcácer conta com suas principais peças.

No entanto, seu auxiliar, o argentino Adrián Gabbarini, ficará na área técnica porque Alcácer ainda não conta com a licença exigida pela Conmebol para dirigir equipes em solo sul-americano.

Sua grande dúvida, segundo a imprensa equatoriana, é se vai apostar desde o início no centroavante paraguaio Alex Arce, autor do gol da vitória em Quito nos acréscimos do segundo tempo (90'+2).

Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio - Samuel Xavier, Thiago Santos, Felipe Melo, Marcelo - André, Martinelli - Keno, Paulo Henrique Ganso, Jhon Arias - Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

LDU: Alexander Domínguez - José Quintero, Ricardo Adé, Richard Mina, Leonel Quiñónez - Óscar Zambrano, Ezequiel Piovi - Luis Estupiñán, Sebastián González, Jhojan Julio - Jan Hurtado. Técnico: Josep Alcácer.

Árbitro: Facundo Tello (ARG).

