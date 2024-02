Condenado na Itália, Robinho vai a churrasco no Santos

SÃO PAULO, 28 FEV (ANSA) - Condenado por estupro coletivo na Itália, o ex-atacante Robinho participou de um churrasco organizado pelo Santos no CT Rei Pelé para celebrar a vitória sobre o São Bernardo.

A celebração foi marcada pelas presenças de membros da diretoria do Peixe, da comissão técnica e do plantel. O objetivo era manter a moral do elenco elevada para o duelo diante do Red Bull Bragantino.

Não demorou muito para que a presença de Robinho na festa viralizasse nas redes sociais, tanto que o brasileiro foi alvo de várias críticas. Em função da enorme proporção do episódio, o Santos emitiu um comunicado oficial para explicar a presença do ex-jogador.

"O Santos esclarece que Robinho esteve no CT Rei Pelé, para acompanhar o seu filho, Robson, atleta da categoria sub-17, em exame médico e apenas cumprimentou os participantes do churrasco realizado no local para o elenco, comissão técnica e diretoria.

O clube deixa claro que não houve convite, muito menos a participação na confraternização", informou o líder geral do Campeonato Paulista.

Uma foto de Robinho junto com atacante Pedrinho, recém-chegado ao Peixe e acusado de agredir a própria namorada em 2023, também viralizou.

Em 2022, a Suprema Corte da Itália confirmou a condenação de Robinho e de seu amigo Falco a nove anos de cadeia por violência sexual, mantendo as sentenças impostas em primeira e segunda instâncias. O ex-jogador vive em liberdade no litoral de São Paulo.

Os dois foram sentenciados em virtude de um estupro contra uma jovem albanesa em 2013, quando a vítima tinha 22 anos de idade.

Em 20 de março, o ex-jogador brasileiro terá seu processo analisado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para saber se Robinho cumprirá a pena no Brasil. (ANSA).

