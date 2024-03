Lucro do PagBank bate recorde, sobe 11% e chega a R$ 1,8 bilhão em 2023

O PagBank teve lucro líquido recorrente de R$ 1,8 bilhão em 2023. Este é o maior lucro da companhia e representa um crescimento de 11% em comparação ao lucro de 2022. Os dados foram divulgados pela companhia nesta quarta-feira (28).

O que aconteceu

A receita líquida do banco voltou a crescer no comparativo ano a ano. O resultado foi de R$ 4,3 bilhões, dado 10% maior do que o registrado em 2022. Artur Schunck, CFO do PagBank, afirma que o desempenho foi motivado pelo crescimento da adquirência, liderada por micro, pequenas e médias empresas, e pela aceleração dos volumes processados em grandes contas, com destaque para pagamentos online e automações comerciais.

O banco digital teve lucro líquido recorrente de R$ 520 milhões no quarto trimestre de 2023. Os resultados positivos foram puxados pelo crescimento da adquirência, a redução das perdas operacionais, diminuição das despesas financeiras no comparativo anual e início do ciclo de redução da Selic.

Os números superlativos evidenciam que o PagBank está entrando em um novo movimento de aceleração. Nossa proposta de valor vai além do serviço a microempreendedores e oferta de maquininhas.

Alexandre Magnani, CEO do PagBank

Conquistas de 2023

O ano foi de conquistas para o PagBank, diz Magnani. Algumas delas foram:

Atribuição do rating brAAA pela S&P Global Ratings

Conclusão da integração da Moip (empresa de pagamentos online adquirida em agosto de 2020)

Fortalecimento da interface do Internet Banking

Autenticação facial para pagamentos por link

Lançamentos do Tap on Phone no app PagVendas e do Boleto/Cobrança Pix.

Crédito aos clientes

A carteira de crédito do PagBank chegou a R$ 2,5 bilhões. O valor é estável em relação ao trimestre anterior. A empresa afirma que foca em produtos de baixo risco e alto engajamento, como cartão de crédito, crédito consignado e antecipação do saque-aniversário do FGTS. Para Alexandre Magnani, a melhora do ciclo de crédito nos próximos meses abre oportunidades para o PagBank acelerar a concessão de crédito e ampliar a oferta de produtos do banco.

Nossos números demonstram que o crescimento e o maior engajamento dos clientes podem ser estimulados através de oferta de crédito com produtos de baixo risco. Isso nos permite ter cautela em momentos mais críticos, como o que o setor passou ao longo de 2023. Contudo, entendemos que a concessão e a ampliação dos produtos de crédito é algo natural e está dentro dos nossos planos.

Alexandre Magnani, CEO do PagBank

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, falou nesta terça-feira (27) sobre a possibilidade do fim do saque-aniversário do FGTS. Marinho também disse que o governo vai enviar um projeto de lei ao Congresso para a criação de um empréstimo consignado atrelado ao FGTS Digital. O empréstimo relacionado ao saque é um dos produtos de crédito oferecidos pelo PagBank, mas Magnani diz que o banco está preparado para atuar de acordo com as mudanças.

Se por um lado existe o risco de ter qualquer alteração no saque-aniversário FGTS também tem a possibilidade de usar o FGTS para os consignados privados. Tendo essa possibilidade, enxergamos que pode ser outra forma de crescimento para a nossa estratégia de crédito.

Alexandre Magnani, CEO do PagBank

O que esperar para 2024

O PagBank afirma que vai lançar produtos e serviços que façam com que o cliente consiga usar apenas um aplicativo para todas as funcionalidades que precisa no dia a dia. Magnani diz que o objetivo é facilitar a vida financeira do cliente. A empresa vai apostar em inteligência artificial e no Open Finance para chegar ao objetivo final. "Temos como visão de futuro para atingir o propósito de forma plena utilizando a inteligência artificial e Open Finance agregar toda vida financeira no app para que o cliente consiga ver todas as relações financeiras que possui", afirma Magnani.

O CEO do banco diz que a estratégia do banco é baseada em cinco pilares para a empresa crescer. São eles crescimento rentável em pagamentos, promoção do engajamento do banco digital para diversificar as fontes de receita e aumentar a receita por cliente, o desenvolvimento do ecossistema que integra pagamentos, serviços financeiros e serviços de valor agregado, segurança 360º, visando diminuir perdas, aumentar a segurança do cliente e promover a eficiência operacional,?e a gestão disciplinada de custos e alocação de capital para melhorar o lucro e a geração de fluxo de caixa.?

A empresa divulgou o guidance para 2024. Guidance é o nome do indicador que mostra qual a projeção futura da empresa. A expectativa do PagBank é de que o lucro líquido da empresa fique entre R$ 2,05 bilhões e R$ 2,15 bilhões em 2024, o que representaria um crescimento de 16% a 22% em comparação ao dado de 2023.