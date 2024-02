Yellen diz que EUA e aliados avaliam opções para lidar com ativos russos congelados

SÃO PAULO (Reuters) - A secretária de Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, enfatizou nesta terça-feira a urgência de avançar em conjunto com aliados do G7 para destravar o valor dos ativos soberanos russos congelados, mas disse que Washington não tem uma "estratégia preferida" sobre como proceder.

Falando em entrevista coletiva antes de se reunir com pares do G7 e do G20, Yellen disse que os EUA e seus aliados estão avaliando diferentes opções e os riscos associados, enfatizando a importância de que estejam fundamentadas na lei internacional.

Ela disse que há riscos envolvidos, mas minimizou preocupações de que confiscar ativos russos possa minar o papel do dólar, do euro ou do iene como moedas globais importantes.

(Reportagem de Andrea Shalal)