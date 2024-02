Três palestinos morrem em ataque israelense na Cisjordânia

As tropas israelenses mataram três homens palestinos durante uma operação noturna em um acampamento de refugiados na Cisjordânia ocupada, anunciaram as autoridades palestinas nesta terça-feira (27).

A violência e os confarontos aumentaram na Cisjordânia desde o início da guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, em 7 de outubro.

Os três homens morreram "por disparos da ocupação israelense" durante confrontos no acampamento de refugiados de Faraa, perto de Tubas, no norte da Cisjordânia, disse o Ministério da Saúde palestino.

Questionado sobre o que aconteceu, o Exército israelense não respondeu de imediato.

Vídeos nas redes sociais mostram veículos militares israelenses entrando em Faraa durante a noite.

"Dezenas de jovens e homens armados do acampamento confrontaram as forças antes que estas pedissem reforços, incluindo escavadoras que danificaram as ruas e as redes de água e esgoto do acampamento", disse Asem Mansur, presidente do comitê popular do acampamento de refugiados Faraa.

Ele acrescentou que uma das três pessoas mortas pelas forças israelenses era membro de um grupo armado que lutava contra a ocupação israelense e as outras duas eram civis "que estavam em suas casas e foram mortas por atiradores de elite posicionados no acampamento".

