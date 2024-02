Ten Hag segue confiando em Antony, apesar do baixo rendimento

O técnico do Manchester United, Erik ten Hag, mostrou novamente sua confiança no brasileiro Antony, apesar do seu baixo rendimento depois da grande expectativa gerada por sua contratação por 86 milhões de libras esterlinas em meados de 2022 (R$ 543 milhões na cotação atual).

O habilidoso atacante não foi titular em nenhum dos jogos do Campeonato Inglês em 2024, mas Ten Hag ainda acredita no potencial do jogador de 24 anos.

"Eu o apoiei por muito tempo, porque sei que ele tem grandes habilidades e pode ser imparável", declarou o treinador holandês em entrevista coletiva nesta terça-feira (27), véspera do duelo de oitavas de final da Copa da Inglaterra contra o Nottingham Forest.

"Nenhum defensor pode detê-lo, porque ele é um dos jogadores mais rápidos nos primeiros dez metros", destacou Ten Hag, que trabalhou com Antony no Ajax.

Apesar dos elogios, o treinador deu a entender que Antony continuará sendo reserva nos próximos jogos: "Acredito que ele pode render no futuro. É um jogador que tem personalidade e que vai lutar, mas agora ele precisa esperar sua chance".

A Copa da Inglaterra se apresenta como a última oportunidade de título para o United nesta temporada, em que o tradicional clube de Manchester vem passando por muitas dificuldades: ficou fora das competições europeias depois de terminar na lanterna de seu grupo na Liga dos Campeões e é apenas o sexto colocado no Campeonato Inglês com 44 pontos, oito atrás da zona de classificação para a Champions.

Para o jogo contra o Forest, Ten Hag terá de volta outro brasileiro, o volante Casemiro, que no último sábado foi substituído na derrota para o Fulham (2 a 1) devido a um corte na cabeça.

"Ele teve que sair porque estava sangrando. Não podia continuar o jogo, mas vai estar disponível para amanhã", explicou o treinador.

