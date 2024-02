OpenAI diz que New York Times "hackeou" ChatGPT para iniciar processo de direitos autorais

(Reuters) - A OpenAI solicitou a um juiz federal que rejeitasse partes do processo por violação de direitos autorais do New York Times contra a empresa, argumentando que o jornal "hackeou" seu chatbot ChatGPT e outros sistemas de inteligência artificial para gerar evidências enganosas para o caso.

A OpenAI afirmou em um documento apresentado no tribunal federal de Manhattan na segunda-feira que o Times fez com que a tecnologia reproduzisse seu material por meio de "instruções enganosas que violam flagrantemente os termos de uso da OpenAI".

"As alegações na queixa do Times não atendem aos seus famosos padrões jornalísticos rigorosos", disse a OpenAI. "A verdade, que virá à tona no decorrer deste caso, é que o Times pagou alguém para hackear os produtos da OpenAI."

Representantes do New York Times e da OpenAI não responderam de imediato aos pedidos de comentários.

O Times processou a OpenAI e seu maior apoiador financeiro, a Microsoft, em dezembro, acusando-os de usar milhões de seus artigos sem permissão para treinar chatbots a fornecer informações aos usuários.

O Times está entre os vários proprietários de direitos autorais que processaram empresas de tecnologia por suposto uso indevido de seu trabalho no treinamento de IA, incluindo grupos de autores, artistas visuais e editores de música.

A denúncia acusa a OpenAI e a Microsoft de tentarem "aproveitar o enorme investimento do Times em seu jornalismo" e criar um substituto para o jornal. A queixa cita vários casos em que os chatbots da OpenAI e da Microsoft forneceram aos usuários trechos quase idênticos aos de seus artigos quando solicitados.

A OpenAI disse em seu documento que o Times precisou de "dezenas de milhares de tentativas para gerar resultados altamente anômalos".

"Em circunstâncias normais, não se pode usar o ChatGPT para fornecer artigos do Times à vontade," disse a OpenAI.

(Reportagem de Blake Brittain em Washington)