Mallorca vence Real Sociedad nos pênaltis e vai à final da Copa do Rei

O Mallorca se classificou nesta terça-feira (27) para a final da Copa do Rei ao vencer a Real Sociedad por 5 a 4 nos pênaltis, depois de um empate em 1 a 1 nos 90 minutos regulamentares e na prorrogação do jogo de volta das semifinais do torneio.

Um gol do uruguaio Giovanni González de cabeça (50') colocou o Mallorca na frente em San Sebastián, mas Mikel Oyarzabal empatou (71') e nos pênaltis, o próprio Oyarzabal desperdiçou e acabou dando a vaga ao time balear, que não errou nenhuma das suas cinco cobranças.

A vitória nos pênaltis, depois do 0 a 0 na partida de ida, no estádio Son Moix, em Maiorca, permite à equipe do mexicano Javier 'Vasco' Aguirre chegar à quarta final de copa da sua história.

O time não chegava tão longe desde 2003, ano em que conquistou a única Copa do Rei de sua história.

O Mallorca lutará pela taça na final, no dia 6 de abril, em Sevilha, contra o vencedor da outra semifinal, que será decidida na quinta-feira entre Atlético de Madrid e Athletic de Bilbao.

- Mallorca valente -

No duelo desta terça-feira, a Real Sociedad não conseguiu superar o sólido Mallorca, que já havia resistido ao time de San Sebastián no jogo de ida.

A Real foi surpreendida desde o início por um corajoso Mallorca, que pressionou a saída de bola dos bascos.

A Real Sociedad sofreu para movimentar a bola entre os jogadores maiorquinos, bem posicionados em campo, sem deixar nenhum homem livre.

No meio de campo, os bascos só conseguiam conectar com Mikel Merino e Brais Méndez, que pareceram muito incomodados com a pressão adversária.

Eles tiveram que apelar para as bolas longas, e repetiram erros que acabaram favorecendo os maiorquinos.

A Real tinha dificuldades de chegar até a meta do goleiro Dominik Greif, mas o Mallorca tampouco conseguia subir com clareza até a área de Álex Remiro.

O primeiro tempo terminou quase sem chances, embora perto do final Abdón Prats tenha tentado um chute na entrada da área mandando a bola para fora (39').

E quase no fim, a melhor chance da Real Sociedad veio quando o capitão do Mallorca, Antonio Raíllo, tocou a bola com a mão na área e o pênalti foi marcado.

Mas Brais Méndez cobrou muito no meio e Greif esticou a perna para defender (45').

- Oyarzabal, herói e vilão -

A Real não havia se recuperado desse duro golpe quando Jaume Costa colocou uma bola na área pela esquerda, onde Gio apareceu para fazer 1 a 0 com uma bela cabeçada (50').

O gol serviu para estimular a Real Sociedad, que pressionou o Mallorca até ficar preso em sua área.

A entrada de Mikel Oyarzabal no lugar de Zakharyan (62') deu mais força ao ataque da Real.

O capitão do time da casa aproveitou um passe de Brais Méndez na área para superar Greif com um chute cruzado e fazer 1 a 1 (71').

O empate animou os locais que assumiram o controle da partida diante de um Mallorca que recuou.

Os maiorquinos começaram a notar o passar dos minutos e o esforço despendido durante a partida, sofrendo para manter a pressão inicial.

Sheraldo Becker teve a chance de fazer 2 a 1 com um chute cruzado que Greif desviou para escanteio (78').

Os últimos minutos foram de total controle da Real Sociedad, que continuou a dominar na prorrogação mas não marcou nenhum gol, o que levou a decisão para os pênaltis.

Oyarzabal, que havia dado vida à sua equipe com seu gol, acabou virando vilão ao perder o pênalti, que foi defendido por Greif, verdadeiro herói da torcida maiorquina nesta terça-feira.

gr/dr/aam/am

© Agence France-Presse