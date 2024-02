Ter carro é gostoso e traz grande sensação de liberdade. Mas junto com isso vem uma série de responsabilidades para não colocar ninguém em risco. E parte disso são os documentos que todo motorista precisa levar consigo.

O principal, como quase todos sabem, é a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que precisa estar em ordem para que o condutor possa dirigir sem problemas. E muitas vezes isso passa despercebido, como já aconteceu comigo e minha permissão vencida.

Outro cuidado diz respeito às multas de trânsito. São muitas regras que podem ser infringidas todos os dias, e é preciso ter responsabilidade e atenção ao volante.

Colunistas do UOL

No vídeo acima dou detalhes sobre o que um bom motorista precisa estar sempre atento para não levar uma multa ou colocar alguém em risco no trânsito.

