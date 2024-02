'Putin ainda pode vencer', alerta representante da UE

BRUXELAS, 25 FEV (ANSA) - O alto representante da União Europeia para Política Externa, Josep Borrell, afirmou neste domingo (25) que "Putin e Trump ainda não venceram, mas podem fazê-lo, a Europa precisa acordar".

A declaração foi dada em entrevista ao jornal espanhol El País, por ocasião do segundo aniversário da guerra na Ucrânia.

"Dois anos atrás, Putin iniciou uma guerra que ele pensava que poderia durar uma semana. Ele chegou a oito quilômetros do Parlamento de Kiev, mas foi rechaçado. Ele não ganhou a guerra, mas também não a perdeu ainda", destacou Borrell, que disse crer que o conflito "poderia ser decidido nos próximos meses".

"Se queremos que a Ucrânia resista, precisamos fornecer mais ajuda e fazê-lo de forma mais rápida. Os Estados-membros devem tornar seu apoio coerente com a guerra que estão enfrentando", instou.

"A Rússia é um regime antidemocrático capaz de eliminar opositores como [Alexei] Navalny, ou eliminar seus desertores em solo europeu [referência ao piloto Maxim Kuzminov, encontrado morto na Espanha]. Queremos que ele chegue às portas da Europa e controle 36% do mercado mundial de grãos?", questionou.

Falando sobre os Estados Unidos, Borrell descreveu como "barbárie" o fato de o ex-presidente Donald Trump "ter convidado a Rússia a atacar países que não seguem suas condições": "E que existam republicanos que tenham comparado a guerra na Ucrânia com a pressão migratória do México".

Por fim, ao falar sobre a guerra no Oriente Médio, Borrell fez críticas à presidente do Poder Executivo da UE, Ursula von der Leyen, pela missão que organizou nos primeiros dias do conflito: "Sua viagem com uma posição extremamente pró-Israel, sem representar ninguém além de si mesma em uma questão internacional, teve um alto custo geopolítico para a Europa".

