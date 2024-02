Israel e Hamas aprofundam negociação sobre reféns

TEL AVIV, 25 FEV (ANSA) - O Ministério da Saúde palestino atualizou o balanço de vítimas em Gaza desde a intensificação do conflito com Israel em 7 de outubro, totalizando 29.692 mortes.

Em 24 horas, foram 86 vítimas. O número de feridos chegou a 69.879.

Já Israel informou sobre duas mortes de militares, e o total desde a incursão terrestre em Gaza chegou a 240.

Israel e Hamas seguem em negociações para um cessar-fogo e a liberação dos reféns israelenses em troca da soltura de presos palestinos.

Segundo a imprensa local, uma delegação do país judeu irá ao Qatar para continuar as negociações, com mediação de França, EUA, Egito e do próprio Qatar.

Uma fonte palestina indicou à Sky News Arabia que o primeiro-ministro da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mohammed Shtayyeh, poderia renunciar em breve, aceitando a pressão para que seja formado um governo técnico para a reconstrução de Gaza após o conflito.

Fontes da ANP, porém, negaram a expectativa para os próximos dias, afirmando que a possibilidade está em jogo apenas "para o futuro".

Durante a oração do Angelus deste domingo, o papa Francisco disse: "Não nos esqueçamos de rezar pela Palestina, por Israel e por tantos povos dilacerados pela guerra, e de ajudar concretamente quem sofre. Pensemos em tanto sofrimento. Pensemos nas crianças feridas, inocentes". (ANSA).

