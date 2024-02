Emirados Árabes Unidos participa da Reunião de ministros das Relações Exteriores do G20 no Brasil

RIO DE JANEIRO, 25 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Ahmed bin Ali Al Sayegh, ministro de Estado e Sherpa dos Emirados Árabes Unidos para o processo do G20, liderou a delegação emirática que participou da primeira Reunião de Ministros das Relações Exteriores do G20 de 2024. O encontro se concentrou no papel do Grupo para lidar com as tensões internacionais em curso e alcançar as reformas desejadas do sistema de governança global.

A participação dos Emirados Árabes Unidos nessa reunião segue o convite do país para participar do G20 pelo terceiro ano consecutivo como país convidado. Além disso, os Emirados Árabes Unidos foram recentemente convidados pela presidência do Grupo, representada pela República Federativa do Brasil, para participar dos eventos do grupo em 2024, que é realizado sob o tema: "Construindo um mundo justo e um planeta sustentável".

A presidência brasileira definiu as prioridades do grupo, que se concentram no desenvolvimento de um sistema de governança internacional, no combate à fome e à pobreza, no enfrentamento das mudanças climáticas e nas transições de energia.

Durante a intervenção dos Emirados Árabes Unidos na reunião, Al Sayegh ressaltou que o mundo contemporâneo enfrenta preocupações que desafiam a determinação global e a capacidade de colaboração. Além disso, o ministro acrescentou que as tensões internacionais, sejam conflitos geopolíticos, disparidades econômicas ou crises ambientais, exigem uma resposta coordenada e multilateral.

"As contribuições significativas e ativas dos Emirados Árabes Unidos para o avanço das prioridades do G20 foram evidenciadas por sua participação como país convidado, quando fez contribuições significativas em relação a vários tópicos, incluindo a recuperação pós-pandemia da COVID-19, mudanças climáticas, transição energética e alcance de metas de desenvolvimento sustentável", afirmou.

O ministro emirático reafirmou o apoio dos Emirados Árabes Unidos às prioridades anunciadas pelo Brasil para o G20, que se concentram no combate à fome e à pobreza, no desenvolvimento sustentável, nas transições energéticas e na governança global. Além disso, Al Sayegh reiterou a importância de aproveitar os resultados significativos e os sucessos alcançados durante a Conferência das Partes da Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima (COP28), em Dubai em dezembro de 2023. Além de apresentar o histórico Consenso dos Emirados Árabes Unidos, a Conferência também conseguiu coletar e estimular mais de US$ 85 bilhões em compromissos financeiros, lançou 11 promessas e declarações e obteve endossos internacionais históricos.

Nesse meio tempo, o ministro disse que os Emirados Árabes Unidos enfatizam que a prioridade imediata é acabar com a violência e proteger a população civil de Gaza, bem como garantir a abertura de corredores de ajuda humanitária para a entrega de ajuda.

Essa reunião é a quinta participação dos Emirados Árabes Unidos desde a criação do Grupo. Os EAU participaram de eventos e cúpulas anteriores do G20 como país convidado na Índia em 2023, na Indonésia em 2022, na Arábia Saudita em 2020 e na França em 2011.