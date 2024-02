Torre Eiffel volta a abrir no domingo, após cinco dias de paralisação por greve de funcionários

A Torre Eiffel, que ficou fechada durante cinco dias devido a uma greve, vai reabrir no domingo (25). A empresa operadora anunciou no sábado (24), um acordo com os sindicatos que organizaram a paralisação.

"A direção da Empresa Operadora da Torre Eiffel (Sete) e as organizações sindicais chegaram a um acordo para pôr fim à greve, prevendo que as partes revejam regularmente a situação do modelo econômico, a evolução dos investimentos de manutenção e das receitas da empresa através de um órgão que se reunirá a cada 6 meses", especifica a Sete em comunicado enviado à AFP.

A reabertura só será efetivada na manhã de domingo "de forma a dar tempo à equipe técnica para garantir que os elevadores sejam devidamente reiniciados para uma recepção segura", destacaram as duas organizações sindicais CGT e FO num comunicado de imprensa comum.

A administração e os sindicatos chegaram a um acordo sobre "um ambicioso investimento de € 380 milhões até 2031, dedicado às reformas e manutenção do patrimônio da Torre", segundo o comunicado da administração.

Manutenção

O acordo prevê ainda "a continuação da 20.ª campanha de pintura e o início da próxima", uma etapa na delicada questão da manutenção do monumento, inaugurado há 135 anos.

"A Sete gostaria de renovar suas desculpas a todos os visitantes que encontraram as portas fechadas desde 19 de fevereiro e tem o prazer de poder voltar a receber o público", continua a direção, garantindo que as pessoas que não puderam visitar o emblemático monumento seriam "reembolsados de maneira automática e integral o mais rápido possível".

Os cinco dias de greve representaram cerca de 100 mil ingressos não utilizados.

Se tivesse durado além da tarde de domingo, a paralisação teria sido a mais longa da história recente da torre. Em 1998, o monumento permaneceu fechado durante seis dias e meio.

O conflito em curso já tinha levado a paralisações em 27 de dezembro, centenário da morte do arquiteto Gustave Eiffel.

(com AFP)