PF encontra 124 kg de cocaína em casco de navio em Imbituba (SC)

Do UOL, em São Paulo

Cerca de 124 quilos de cocaína foram retirados do casco de um navio no porto de Imbituba (SC), diz a Polícia Federal catarinense.

O que aconteceu

A carga estava oculta no casco e foi descoberta por mergulhadores da PF e do Bope, da PM-SC. Foram fiscalizados oito barcos atracados no porto na sexta-feira (23).

As operações ocorrem após cargas de droga aparecerem boiando nas águas catarinenses. A droga foi descoberta após procedimentos de fiscalização de navios atracados nos portos, diz a PF.

Apreensões do tipo já ocorreram outras vezes, incluindo em outros estados. Em novembro do ano passado, a PF encontrou cerca de 130 kg de cocaína em SC; em São Paulo, no Porto de Santos, foram achados 780 kg da droga.