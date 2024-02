Lula insiste em dizer que Israel comete genocídio em Gaza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva insistiu nesta sexta-feira em dizer que Israel comete um genocídio contra civis palestinos na Faixa de Gaza, após comparar, no último domingo, as ações do Estado hebreu ao Holocausto.

"O que o governo do Estado de Israel está fazendo não é guerra, é genocídio. Crianças e mulheres estão sendo assassinados", disse Lula, durante um ato no Rio de Janeiro.

