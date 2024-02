Ações da China fecham em alta pela 9ª sessão em meio a medidas de suporte

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em alta pela nona sessão nesta sexta-feira, impulsionadas por medidas para estimular o crescimento econômico e aumentar a confiança do mercado, enquanto os investidores aguardam novas orientações de política monetária e indicadores econômicos para avaliar se a recuperação do mercado poderá se manter.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com ganho de 0,09%, fechando no nível mais alto desde dezembro, enquanto o índice de Xangai subiu 0,55%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,1%.

Na primeira semana após o feriado do Ano Novo Lunar, o CSI300 ganhou 3,7% e o Hang Seng subiu 2,4%.

O índice de Xangai foi acima do nível psicologicamente importante de 3.000 pontos, visto pela última vez em 12 de dezembro.

"É um movimento significativo o fato de o índice de referência ter subido acima do nível-chave de 3.000 pontos", disse Yang Delong, economista-chefe do First Seafront Fund Management. "Isso ressalta que a confiança do mercado está voltando gradualmente."

Na semana, o banco central anunciou um corte maior do que o esperado na taxa de referência para hipotecas buscando impulsionar a demanda por moradias, enquanto o órgão de regulação de valores mobiliários realizou seminários para estudar um exame mais rigoroso das listagens de empresas e do comportamento de negociações.

As ações das empresas de mídia e de automóveis saltaram mais de 2% cada, enquanto o setor de energia perdeu 1,6%.

Em Hong Kong, os gigantes da tecnologia perderam 0,3% e as empresas de energia recuaram 0,6%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei permaneceu fechado.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,10%, a 16.725 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,55%, a 3.004 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,09%, a 3.489 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,13%, a 2.667 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,19%, a 18.889 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 1,18%, a 3.184 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,43%, a 7.643 pontos.