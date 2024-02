Blinken chega à Argentina para encontro com Milei

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, chegou a Buenos Aires nesta quinta-feira (22) à noite para se reunir com o presidente argentino, o ultraliberal Javier Milei, ao final de um rápido giro pela América Latina.

Esta é a primeira visita do chefe da diplomacia dos Estados Unidos à Argentina após participar de uma reunião no Brasil com seus homólogos do G20 e de um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A visita de Blinken ocorre em meio ao aumento da tensão social na Argentina, onde as medidas de austeridade do governo de Milei têm gerado rejeição.

Milei, conhecido por suas declarações polêmicas, assumiu a presidência do país em dezembro e deve participar no dia seguinte de seu encontro com Blinken de uma convenção conservadora em Washington, ao lado do próprio Donald Trump, segundo os organizadores.

Apesar disso, a administração do democrata Joe Biden assegura querer colaborar com o novo líder argentino, a quem considera um aliado potencial, especialmente no apoio a Israel, envolvido em uma guerra contra o movimento islamista Hamas em Gaza.

"Queremos ser o parceiro favorito da Argentina", disse o subsecretário de Estado para a América Latina, Brian Nichols, em recentes declarações à imprensa.

Os Estados Unidos também buscam que o presidente argentino opte por adquirir aviões de combate americanos em vez de aeronaves chinesas, como parte de um projeto de modernização de sua Força Aérea, acrescentou Nichols.

