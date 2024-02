S&P 500 e Dow Jones têm leve alta com mercado à espera de resultados da Nvidia

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - Os índices S&P 500 e Dow Jones obtiveram ganhos modestos nesta quarta-feira, enquanto o Nasdaq fechou em baixa pela terceira sessão consecutiva, enquanto investidores aguardavam a divulgação do balanço da Nvidia, que poderia determinar a dinâmica de curto prazo das ações.

O S&P 500 subiu 0,13% e encerrou a sessão aos 4.981,80 pontos. O Nasdaq caiu 0,32%, para 15.580,87 pontos, enquanto o Dow Jones Industrial Average subiu 0,13%, para 38.612,24 pontos.

Após o fechamento, as ações da Nvidia subiram 6% depois que a previsão de receita fiscal da companhia no primeiro trimestre ficou acima das estimativas devido à demanda robusta por seus chips, que dominam o mercado de inteligência artificial (IA).

Durante a sessão, as ações da Nvidia caíram 2,85%, somando-se à queda do dia anterior de mais de 4%.

O papeis da Nvidia dispararam quase 40% este ano, tornando-a o maior ganhador no S&P 500, após um salto de quase 240% em 2023. Analistas alertaram que sua elevada avaliação poderia tornar as ações vulneráveis a um forte recuo se a empresa não entregasse um relatório "explosivo".

A ata da reunião de janeiro do Federal Reserve mostrou que a maioria dos membros do banco central norte-americano estava preocupada com os riscos de cortar os juros muito cedo, com ampla incerteza sobre quanto tempo as taxas deveriam permanecer no seu nível atual.

Após a divulgação da ata, os investidores em contratos futuros de juros de curto prazo nos EUA mantiveram as apostas de que a Fed não começará a cortar as taxas antes de junho.

Apesar do avanço modesto, quase todos os 11 principais setores do S&P subiram. As ações de energia lideraram os ganhos, com um aumento de 1,86%.

