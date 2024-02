'Sergei Lavrov serve a um tirano', diz vice-chanceler da Itália

RIO DE JANEIRO, 21 FEV (ANSA) - "Lavrov faz a sua parte.

Serve a um tirano e procura defender o indefensável. A Itália, sob esse ponto de vista, é muito firme: nós somos pelo respeito ao direito internacional que a Rússia de Putin pisoteou".

Assim o vice-ministro das Relações Exteriores da Itália, Edmondo Cirielli, no Rio de Janeiro para participar da reunião dos chefes das diplomacias do G20, comentou as últimas declarações do russo Sergei Lavrov, que voltou a acusar o Ocidente de "encher a Ucrânia de armas".

"Não somos inimigos do povo russo, que é um povo amigo centenário da Itália. Mas queremos fazer com que se respeite o princípio de que nenhum Estado pode imaginar resolver as próprias controvérsias com a guerra, como está fazendo a Rússia neste momento contra a Ucrânia", detalhou. (ANSA).

