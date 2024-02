Rússia recebeu centenas de mísseis do Irã, diz agência

ROMA, 21 FEV (ANSA) - O Irã teria enviado para a Rússia centenas de poderosos mísseis balísticos.

De acordo com a agência Reuters, que ouviu seis fontes familiarizadas com o assunto, cerca de 400 foguetes, entre eles vários da família Fateh-110, foram encaminhados para as forças de Moscou.

Os envios teriam começado no início de janeiro, mas um oficial militar de Teerã garantiu que mais armamentos chegarão nas próximas semanas.

O auxílio iraniano acontece depois de uma reunião no fim de 2023 entre autoridades militares e de segurança das duas nações.

Um alto funcionário do país persa apontou que alguns dos mísseis foram enviados à Rússia por navio através do Mar Cáspio, enquanto outros foram transportados por avião. (ANSA).

