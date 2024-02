Mulher é atropelada por trem da CPTM e morre em São Paulo

Uma mulher morreu nesta semana após ser atropelada por um trem da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), na linha 12 - Safira, na última segunda-feira (19).

O que aconteceu

Mulher tentou atravessar os trilhos entre as estações Aracaré e Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo, e foi atingida por um trem que vinha no sentido Brás.

Ela foi resgatada por um helicóptero da Polícia Militar e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Caso é investigado "morte suspeita". O corpo foi examinado pelo IML (Instituto Médico Legal), e a Polícia Civil aguarda os laudos para seguir a investigação.

Em nota, a CPTM disse que lamenta o ocorrido e vai colaborar com a investigação, inclusive com as imagens das câmeras do trem. "A segurança de todos é uma prioridade da CPTM, por isso, o acesso à faixa ferroviária, como a que ocorreu, é proibido, de acordo com a Norma Geral de Transporte, Tráfego e Segurança, a NTS, amparada pelo Decreto Federal 1.832, de 04/03/1996", diz o comunicado.