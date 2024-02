Luciana Genro relata ameaça de morte à mãe após defender o povo palestino

Do UOL, em São Paulo

A deputada estadual Luciana Genro (PSOL-RS) afirmou nesta quarta-feira (21) que recebeu uma mensagem com ameaça de morte destinada à mãe em razão da sua atuação em apoio ao povo palestino no conflito com Israel.

O que aconteceu

Mensagem com ameaça foi encaminhada ao perfil da deputada no Instagram. Um print compartilhado pela parlamentar mostra uma conta sem nome ou foto, com a seguinte mensagem: "Gosta de apoiar os palestinos e não apoia Israel, né, Luciana? Sabe quem mora na rua [nome omitido]? Mamãe, né? Acho bom parar de falar merd*...".

"Não me intimidam", diz parlamentar. Luciana ainda acrescentou que as vozes em defesa da população palestina, "que vem sendo dizimada", não serão caladas por esses ataques. A deputada é uma das fundadoras do Psol e chegou a concorrer à Presidência da República, pelo PSOL, em 2014.

Deputada diz ter contatado delegada. Ela informou ter falado com a delegada Tatiana Bastos, da Delegacia de Combate à Intolerância de Porto Alegre, e comunicou que fará um boletim de ocorrência. "É preciso uma investigação séria para identificar a autoria desta ameaça e proceder à punição dos envolvidos", escreveu a Luciana.

Delegada confirmou que ocorrência ainda não foi registrada. Bastos ainda informou ao UOL que Luciana deve ser ouvida na quinta-feira (22), no período da tarde.

Luciana recebeu apoio após divulgar o caso. A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) declarou que as ameaças recebidas pela parlamentar são "inadmissíveis". "Tentativa de intimidação em virtude da forte atuação da deputada em defesa do povo palestino e contra o genocídio. Minha solidariedade, companheira. Não nos calarão!", acrescentou.