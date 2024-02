Empresa do Tennessee é acusada de usar trabalho infantil para limpar abatedouros

Por Rich McKay

(Reuters) - Uma empresa do Tennessee, nos EUA, que fornece serviços de limpeza para abatedouros de animais empregou pessoas de até 13 anos para limpar equipamentos perigosos em turnos noturnos, violando lei federal, segundo um documento judicial apresentado nesta quarta-feira.

O processo do Departamento do Trabalho dos EUA acusou a Fayette Janitorial Service LLC, de Memphis, de empregar 15 trabalhadores menores de idade para limpar uma fábrica de aves da Perdue Farms na Virginia e nove em uma fábrica de processamento de suínos da Seaboard Triumph Foods em Iowa.

Os equipamentos que foram limpos pelos jovens incluíam máquinas usadas para dividir as cabeças de animais abatidos e serras de cortar carne. É ilegal contratar pessoas com menos de 18 anos para fazer esses trabalhos, disse o Departamento do Trabalho.

“A contratação de crianças para ocupações perigosas é uma violação flagrante da Lei de Padrões de Trabalho Justos que nunca deveria ocorrer”, afirmou a procuradora do Trabalho, Seema Nanda, em comunicado.

“O Departamento do Trabalho continua usando todos os recursos legais disponíveis para proteger trabalhadores e acabar com violações de trabalho infantil.”

Os donos da empresa, Dale Burns e Michelle Burns, e seus representantes não responderam ao pedido por comentários. Representantes da Seaboard Triumph e da Perdue Farm não retornaram ligações telefônicas em um primeiro momento.

O Departamento do Trabalho pediu que a Corte Distrital do Distrito Norte de Iowa impusesse uma ordem de restrição temporária à Fayette Janitorial, para impedir a empresa de usar “trabalho infantil opressivo”.

