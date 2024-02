Cratera engole 2 carros em bairro nobre de Nápoles

NÁPOLES, 21 FEV (ANSA) - Dois veículos foram engolidos por uma cratera aberta em um bairro nobre de Nápoles, sul da Itália, na manhã desta quarta-feira (21).

Um dos carros estava estacionado, enquanto outro transitava pela rua no momento do incidente. Os dois ocupantes do automóvel tiveram apenas ferimentos leves e conseguiram sair andando do veículo, ajudados por militares que passavam pela região.

Um deles, Giulio Delle Donne, disse que a situação "poderia ter sido muito, mas muito pior". "Foi um milagre, estamos vivos graças à prontidão dos militares do Exército", acrescentou.

Uma árvore também caiu, e uma tubulação se rompeu na cratera, surgida no bairro de Vomero, situado nas colinas de Nápoles.

A rua do incidente foi fechada temporariamente, e um edifício adjacente foi evacuado por precaução pelas famílias residentes.

"Desta vez a poeira jogada para debaixo do tapete veio à tona e se materializou em uma enorme cratera que poderia ter deixado mortos e feridos", afirmou o advogado Angelo Pisani.

O abastecimento de água na zona foi interrompido, levando ao fechamento de três escolas da região. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.