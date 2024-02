Citroën Aircross com sete lugares tem preços revelados; veja detalhes

O novo Citroën C3 Aircross teve seus preços revelados pela marca francesa, parte do grupo Stellantis. O modelo, que pode levar até sete ocupantes, partirá de R$ 117.990 em sua versão de entrada na modalidade de venda online.

Ele está disponível nas versões Feel, Feel Pack e Shine, sendo todas equipadas com o motor Turbo 200 de até 130 cv e câmbio CVT de sete marchas.

O carro

Em suas versões, o Citroën Aircross parte de R$ 117.990 (Feel), R$ 127.990 (Feel Pack) e R$ 136.590 (Shine). Há opcionais para todas.

Em todas as suas versões o carro pode ser adquirido com taxa 0% em até 24 vezes e todos os clientes terão direito às primeiras três revisões grátis.

O Novo Aircross tem sistema de remoção dos bancos da terceira fileira que permite rebatê-los e/ou removê-los individualmente. Os assentos pesam cerca de 8 kg e podem ser armazenados em uma bag exclusiva Mopar, que é comercializada à parte.

Imagem: Divulgação

O carro também tem um porta-malas capaz de comportar até 493 litros de bagagens. Para ainda mais espaço, o cliente ainda pode optar pelas barras transversais de teto.

O modelo vem de série com controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, luzes de rodagem diurna (DRL) com leds, direção elétrica, ar-condicionado com o exclusivo sistema de ventilação suplementar no teto e sistema multimídia Citroën Connect Touchscreen com tela de 10,25 polegadas com Android Auto e Apple Carplay sem fio e seis alto-falantes.

Imagem: Divulgação

Opcionais incluem sensor e câmera de ré, painel digital customizável de 7", rodas de liga-leve de até 17" e bancos com forração premium, entre outros itens.

Confira abaixo a lista de equipamentos dos modelos:

Novo Aircross 7 Feel Turbo 200 AT - R$ 117.990 (venda on-line)

Central multimídia de 10" com Android Auto e Apple Carplay sem fio com comandos no volante, três entradas USB, incluindo duas para a segunda fileira, monitoramento de pressão dos pneus, controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa, luzes de condução diurna (DRL), seis alto-falantes, rodas de 16" com pneus 205/65, travas elétricas com acionamento por telecomando da chave, dois assentos na terceira fileira rebatíveis e removíveis, Sistema de ventilação no teto.

Novo Aircross 7 Feel Pack Turbo 200 AT - R$ 127.990

Todos os itens da versão Feel mais sensor de estacionamento traseiro, rodas de liga-leve de 16", airbags laterais, apoio de braço no banco do motorista, retrovisores elétricos

Novo Aircross 7 Shine Turbo 200 AT - R$ 136.590

Todos os itens da versão Feel Pack mais 2 portas USB de recarga rápida para a terceira fileira, rodas de liga-leve de 17" e pneus 215/60, faróis de neblina, câmera de ré, bancos e volante com forração premium, controlador de velocidade com limitador integrado, grade do radiador na cor preto brilhante, acabamento exclusivo traseiro na cor preto brilhante

