Carrões da casa abandonada: coleção milionária é achada na Guarapiranga

O terreno de uma casa localizada às margens da Represa Guarapiranga, na Zona Sul da capital paulista, serviu de morada para dezenas de carros raros e antigos, que hoje valeriam uma fortuna, mas foram destruídos por anos de exposição aos efeitos do clima.

O colecionador de automóveis Alexandre Badolato descobriu o imóvel com as raridades em setembro de 2022, quando esteve no local, e publicou há pouco tempo imagens da visita em seu canal no YouTube.

Como foi a descoberta?

Dono da maior coleção de Dodges nacionais, Badolato foi até lá após ser alertado por um seguidor

Nessa casa, havia um exemplar único do Charger R/T 1978 pré-série. O clássico foi resgatado do local, apesar das péssimas condições de conservação

O colecionador também salvou do desmanche, ao menos temporariamente, um Jaguar XJ12 L e o que restou de um Charger R/T 1975

Caso estivessem em perfeitas condições de conservação e originais, somente esses três carros poderiam ser comercializados por cerca de R$ 800 mil

Como a coleção originalmente tinha muitos outros veículos, é seguro dizer que já chegou a valer bem mais do que R$ 1 milhão

Por que carrões ficaram largados

Alexandre Badolato conta a UOL Carros que os veículos já não estão mais no local, pois foram vendidos ou transformados em sucata

Eles pertenciam ao antigo morador da casa, que saiu de lá com sua mulher há mais de uma década porque o imóvel apresentou problemas estruturais

Os automóveis foram deixados no local, explica, sem qualquer tipo de proteção do sol e da chuva

Recentemente, a família decidiu demolir a antiga casa para construir outra residência no terreno

Assim, o casal começou a se desfazer da coleção - da qual Alexandre adquiriu os três automóveis citados acima

Quando estive na casa, conversei com a esposa do proprietário dos veículos. Ela contou que seu companheiro passava por problemas de saúde e os dois precisavam sair de onde então moravam e retornariam à Guarapiranga. Eles iriam construir outra casa no terreno da represa, que precisava ser desocupado" Alexandre Badolato, colecionador de carros antigos

Alexandre diz que, antes de visitar a residência, outros automóveis já tinham sido vendidos, como Alfa Romeo, Escort e Fairlane 1959, da Ford, e até um Gurgel.

Tinham restado os dois Chargers, além de um Chevrolet Chevette e um Ford Mustang da década de 1960 - contudo, os dois últimos e outros carros estavam irrecuperáveis, tamanha era a corrosão da respectiva estrutura.

"Fui até lá e constatei que os carros estavam em estado absolutamente terminal, muita corrosão devido à umidade da represa. Além disso, muitas peças tinham sido furtadas por criminosos que constantemente invadiam o terreno".

Dodge único

Charger R/T 1978 é exemplar pré-série com detalhes exclusivos; carro passa por desmontagem para possível restauração Imagem: Reprodução

Mesmo assim, Badolato levou os dois Chargers e o Jaguar. Ele explica que a intenção foi gerar conteúdo em seu canal com esses veículos.

O belo Jaguar com pintura branca está com o chassi partido ao meio e, infelizmente, não poderá ser recuperado.

"Retiramos o motor de 12 cilindros do Jaguar para fazer uma 'autópsia' em uma retífica, mas apenas a título de curiosidade. O R/T 1975 também está condenado", afirma o colecionador.

Ele ainda não decidiu se os dois veículos vão para o ferro-velho após aparecerem no YouTube ou serão preservados, no estado em que se encontram, a título de curiosidade.

Já o protótipo do R/T 1978 tem chance de voltar à vida.

"O Charger R/T 1978 protótipo tem algumas características diferentes daquelas do carro produzido em série e sua restauração é uma possibilidade. À medida em que formos desmanchando a estrutura, veremos se será possível recuperá-la".

Alexandre deixa claro que a recuperação do Charger pode até ser possível do ponto de vista técnico, embora seja "inviável financeiramente".

Ele seria restaurado devido à importância histórica. Mesmo sendo um protótipo, não custaria mais do que um R/T 1978 convencional. Esse é um alerta para pessoas que têm carros antigos, apegam-se a eles, mas deixam que se deteriorem. Algo que tinha grande valor acaba virando lixo".

*Com informações de matéria publicada em 31/03/2023