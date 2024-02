Palestino vence Portuguesa (2-1) de virada e abre vantagem na Libertadores

O chileno Palestino venceu a venezuelana Portuguesa por 2 a 1 de virada fora de casa nesta terça-feira (20) e abriu uma vantagem no duelo da segunda fase da Copa Libertadores-2024.

'Los árabes' reagiram depois de sofrerem um gol no início, garantindo a vitória no jogo de ida deste confronto eliminatório, no estádio Brígido Iriarte, em Caracas, com gols de Brayan Carrasco, de pênalti, aos 15 minutos, e do argentino Gonzalo Sosa, aos 31 minutos.

Foi a primeira partida oficial da equipe treinada por Pablo Sánchez neste ano.

A Portuguesa, em seu retorno à Libertadores 40 anos depois da última participação, havia aberto o placar com um gol contra do zagueiro Cristian Suárez aos 9 minutos.

O jogo de volta será disputado na terça-feira da próxima semana em Rancagua e quem vencer enfrentará na terceira fase o vencedor do duelo entre Atlético Nacional da Colômbia e Nacional do Paraguai.

--- Ficha Técnica:

Local: Estádio Brígido Iriarte (Caracas)

Árbitro: Augusto Bergelio Aragon (EQU)

Gols:

Portuguesa: Suárez (9' contra)

Palestino: Carrasco (15' de pênalti), Sosa (31')

Cartões amarelos:

Portuguesa: Rodríguez (69)

Palestino: Linares (75)

Escalações:

Portuguesa: Yhonatann Yustiz - Manuel Granados, Darwin Carrero, Darvis Rodríguez, José Luís Granados - Abrahan Wilfredo Moreno (Gastón Blanc 74'), Sergio Sulbarán, Johan Moreno (Santiago de Sousa 83'), Diego Echeverri, José Meza (Andrés Montero 58') - Richard Blanco (cap) (Yefferson Colmenárez 74'). Técnico: Jesús Ortiz.

Palestino: Cesar Rigamonti - Cristián Suárez, José Bizama, Bryan Vejar (Benjamin Rojas 70'), Dilan Zúñiga - Fernando Cornejo (Joe Abrigo 83'), Misael Dávila, Felipe Chamorro (Ariel Martínez 70') - Bryan Carrasco (cap), Gonzalo Sosa (Junior Osvaldo Marabel Jara 70'), Jonathan Benítez (Nicolás Linares 60). Técnico: Pablo Sánchez.

bds/cl/erc/aam

© Agence France-Presse