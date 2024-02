Deputado do PL critica pedido de impeachment de Lula: 'Soberania do voto'

O deputado federal Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP) criticou, nesta terça-feira (20), o pedido de impeachment do presidente Lula (PT), liderado pela sua colega de sigla e Câmara, Carla Zambelli (SP).

O que aconteceu

Rodrigues escreveu no X que "a democracia deve ser preservada". "Durante todos os mandatos que exerci, nunca votei a favor de qualquer ato de impedimento de um cidadão eleito democraticamente. Reitero minha crença inabalável na soberania do voto popular".

O deputado, porém, criticou a comparação feita por Lula entre os ataques de Israel em Gaza e o Holocausto. "Com profunda consternação, observo o pedido de votação do impeachment do presidente Lula devido às suas declarações insensíveis sobre o Holocausto, as quais foram verdadeiramente infelizes. Reconheço a seriedade desse tema e expresso minha solidariedade ao povo judeu".

Não é a primeira vez em que Antonio Carlos se opõe a seus colegas de sigla. Em maio do ano passado, ele foi o único parlamentar do seu partido a votar contra o marco temporal na Câmara.

Antonio Carlos disse que sua bisavó era indígena. "Eu sou o único do PL que tem ascendência indígena, a minha bisavó nasceu em Itapecerica da Serra (município de São Paulo) e era índia. Não preciso falar mais nada".

O pedido de impeachment contra o presidente Lula já tem mais de 120 assinaturas.