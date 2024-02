Taurianova é eleita capital italiana do livro em 2024

CATANZARO, 13 FEV (ANSA) - O Ministério da Cultura da Itália revelou que a cidade de Taurianova, na região da Calábria, foi eleita a capital do livro de 2024.

De acordo com o júri que escolheu o município calabrês, Taurianova foi premiada por representar "o caminho para o crescimento ou mesmo renascimento através da criação de infraestruturas culturais, materiais, imateriais e baseadas em valores, capazes de irradiar os seus efeitos virtuosos também na área circundante".

Além disso, a cidade italiana venceu a disputa pelo seu contexto histórico e geográfico, com "oportunidade de gerar um exemplo de pedagogia de resgate cultural, civil e social".

Os municípios de Trapani, Grottaferrata, San Mauro Pascoli e Tito, que concorreram à designação de capital italiana do livro 2024, ponderam recorrer da escolha do júri do Ministério da Cultura. (ANSA).

