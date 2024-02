PM flagra trio em tentativa de assalto e mata suspeito na zona oeste de SP

Um policial militar à paisana flagrou uma tentativa de assalto a uma mulher e matou um dos três suspeitos na tarde de sábado (10), no bairro Jardim Cláudia, na zona oeste de São Paulo.

O que aconteceu

PM estava entrando na casa de familiares quando viu os suspeitos se aproximaram da mulher. A vítima, de 54 anos, foi abordada por três homens que queriam levar o carro dela.

Vítima entrou em luta corporal com os assaltantes. A mulher chega a cair no chão enquanto os assaltantes puxam a bolsa dela, como mostram as imagens veiculadas pelo Balanço Geral (Record TV). Na sequência, o PM se aproxima dos criminosos quando um dos suspeitos, que estava de boné vermelho, fez "o movimento de sacar uma arma de fogo" e o agente reagiu, informou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo).

Um suspeito foi baleado. Ele foi levado ao pronto-socorro do Hospital dos Bandeirantes, no bairro do Butantã, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A identidade do suspeito não foi revelada.

Outros dois suspeitos fugiram, informou a polícia. A perícia foi acionada e exames foram solicitados ao IML (Instituto Médico Legal). O caso foi registrado como resistência, morte decorrente de intervenção policial e tentativa de roubo na Divisão de Homicídios do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).