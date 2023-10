Josias: Queda em aprovação é sinal para Lula se dedicar à política interna

A queda da aprovação do mandato do presidente Lula (PT) para 54% acende um sinal de alerta para o governo, analisou o colunista do UOL Josias de Souza durante o UOL News da manhã desta quarta-feira (25).

A principal explicação para o resultado é a queda do otimismo com a economia: metade dos entrevistados dizem acreditar em melhora no próximo ano.

Ainda é muito alta a aprovação [do presidente Lula], estamos falando de mais da metade do país aprovando o governo. Agora, a queda não é negligenciável. Estava com 60%, abaixa para 54% e a desaprovação sobe de 35% para 43%.

Tudo isso se deve ao cenário econômico. Houve uma inflexão na taxa de inflação, sobretudo na parte dos alimentos.

Imaginava-se que o Lula, quando assumisse a Presidência da República, envolveria uma alta nos combustíveis, porque Bolsonaro se gabava de ter baixado o preço dos combustíveis, fazendo isso de maneira artificial, beliscando o ICMS dos estados e impondo prejuízo a eles. Lula, restituindo o ICMS, não elevou o preço dos combustíveis.

Para Josias, isso é um sinal para Lula olhar mais para a política interna.

Não houve nenhum desmantelo. A inflação dos alimentos continua sob controle, os juros do Banco Central caíram e tendem a continuar caindo na próxima reunião, mas já há uma atmosfera diferente.

É um sinal que Lula precisa ter um olhar também para dentro. Ele tem se preocupado muito com o cenário externo e viaja muito para o exterior, mas precisa olhar um pouco para dentro.

Essa situação econômica, que é vital para o prestígio do presidente, está muito delegada e terceirizada ao ministro [da Economia] Fernando Haddad.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: de segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: