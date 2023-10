Ações da China sobem com plano de emissão de títulos de US$ 137 bi

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações chinesas subiram nesta quarta-feira, depois que o principal órgão parlamentar do país aprovou uma emissão adicional de títulos soberanos de 1 trilhão de iuanes (137 bilhões de dólares) para apoiar a economia.

O aumento do estímulo fiscal demonstrou o compromisso da alta liderança em impulsionar o crescimento econômico, mesmo com a meta de crescimento de 5% do PIB para o ano inteiro quase garantida, disseram analistas.

As ações da China tiveram uma leve recuperação em relação a mínimas de quatro anos e meio. O índice CSI 300 subiu 0,5%, enquanto o Índice Composto de Xangai ganhou 0,4%.

As ações do setor automotivo e de infraestrutura se destacaram, avançando 2,9% e 2,4%, respectivamente.

Em Hong Kong, o Índice Hang Seng ganhou 0,6%, interrompendo uma série de quatro dias de perdas.

A emissão de dívida soberana adicional aumentará o déficit orçamentário do país em 2023 para cerca de 3,8% do PIB, em comparação com os 3% estabelecidos anteriormente, informou a mídia estatal Xinhua.

É a primeira vez desde 2000 que a China aumenta seu déficit orçamentário durante o ano fiscal e a quarta vez na história que o país emite uma dívida soberana especial. A emissão mais recente foi para combater a Covid-19, disseram os analistas.

"Foi uma surpresa para o mercado. A China raramente revisa seu orçamento", disse Zhiwei Zhang, economista-chefe da Pinpoint Asset Management.

"Parte dos fundos levantados será utilizada no próximo ano, portanto, isso ajuda a impulsionar as perspectivas de crescimento além do quarto trimestre."

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,67%, a 31.269,92 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,55%, a 17.085 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,40%, a 2.974 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,50%, a 3.504 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,85%, a 2.363 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,30%, a 16.358 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,17%, a 3.078 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,04%, a 6.854 pontos.

