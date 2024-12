Do BOL, em São Paulo

O aniversário de uma amiga é uma ocasião especial, um momento perfeito para celebrar não apenas a data, mas também a amizade que compartilham. Com um simples "feliz aniversário", podemos transmitir muito mais do que palavras: podemos expressar gratidão, carinho e admiração por tudo o que essa pessoa significa em nossa vida. É uma oportunidade para mostrar a ela o quanto é importante, o quanto sua amizade é valorizada e, claro, desejar que o novo ano de vida seja repleto de realizações e alegrias.

Pensando nisso, preparamos uma seleção com 70 frases cheias de afeto e boas energias, ideais para você enviar para a sua amiga neste dia especial. Seja por mensagem, redes sociais ou até mesmo em um cartão, essas palavras têm o poder de aquecer o coração e transformar um simples parabéns em um gesto inesquecível. Confira abaixo as frases e escolha as palavras que melhor refletem a sua amizade e gratidão.

Texto de feliz aniversário para amiga: 70 frases para enviar com carinho