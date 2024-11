Do BOL, em São Paulo

O poder das palavras no fortalecimento das relações humanas é imenso. Em um mundo marcado pela rapidez e pela comunicação digital, pequenos gestos de carinho, como mensagens de afeto, tornam-se ainda mais importantes. Expressar amor e carinho é uma maneira simples, mas profunda, de mostrar à outra pessoa que ela é valorizada e que ocupa um espaço especial em nossas vidas.

Pensando nisso, reunimos 70 frases cheias de afeto e ternura para você compartilhar com quem ama. São palavras para demonstrar carinho, gratidão e o sentimento que você deseja transmitir, seja para um parceiro, um amigo, um familiar ou qualquer pessoa querida. Escolha a que mais toca o seu coração e compartilhe essa energia positiva, criando momentos de alegria e fazendo com que as pessoas que você ama sintam-se especiais e amadas. Confira e inspire-se!

Mensagem de amor e carinho: 70 frases para enviar com afeto