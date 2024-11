Versículo sobre amor de casal: 70 passagens para fortalecer a união

Do BOL, em São Paulo

O amor é o alicerce sobre o qual muitos casais constroem suas vidas juntos, e a Bíblia oferece inúmeras passagens que falam sobre a importância do amor e da união no casamento. Para os cristãos, o relacionamento entre marido e esposa é muito mais do que uma simples convivência, é uma aliança sagrada que reflete o amor de Deus por nós. Encontrar força, sabedoria e inspiração nos ensinamentos bíblicos pode ser a chave para fortalecer o vínculo entre os parceiros e superar os desafios da vida a dois.

Ao longo da Bíblia, encontramos versículos que nos encorajam a amar incondicionalmente, a ser pacientes e a perdoar, mesmo diante das adversidades. Esses princípios são essenciais para qualquer relacionamento duradouro. A seguir, apresentamos 70 versículos poderosos que podem inspirar e fortalecer o amor de um casal, ajudando a manter a união firme e cheia de fé.