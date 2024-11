Do BOL, em São Paulo

Nada como começar o dia com uma mensagem cheia de carinho de quem se ama. Em tempos de comunicação rápida e muitas vezes impessoal, enviar uma frase afetuosa logo pela manhã é uma maneira de fortalecer os laços e mostrar que, mesmo à distância, o outro está presente em nossos pensamentos.

Com isso em mente, preparamos uma lista com 70 frases repletas de carinho e romantismo, perfeitas para começar o dia do seu amor de forma especial. Seja para surpreender em uma manhã comum ou para trazer um sorriso ao rosto daquela pessoa que você tanto ama, essas frases são ideais para transformar o "bom dia" em um momento de pura ternura e cumplicidade.

Bom dia, amorzinho: 70 frases carinhosas para o seu amor