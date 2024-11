Do BOL, em São Paulo

Perder alguém que amamos é uma das experiências mais dolorosas da vida. No momento do luto, muitas vezes, faltam palavras para expressar a profundidade da dor, e pode ser difícil encontrar a maneira certa de externar os sentimentos. Nas redes sociais, onde partilhamos momentos importantes, as mensagens de luto se tornaram uma forma de homenagear aqueles que se foram e de receber apoio de amigos e familiares.

Se você está em busca de palavras que transmitam sua tristeza e homenageiem a pessoa amada, reunimos 70 frases que podem expressar seus sentimentos e trazer algum conforto. Seja para compartilhar com amigos ou para refletir em silêncio, essas frases foram pensadas para quem busca um pouco de alívio em tempos tão difíceis, sem deixar de reconhecer a profundidade da perda.

Mensagem de luto para perfil: 70 frases para expressar sua dor