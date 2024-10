Bom dia, segunda-feira abençoada: 70 frases para o início de semana

A segunda-feira é o ponto de partida para novas oportunidades, um convite para recomeçar com energia renovada e esperança no coração. Para muitos, é o momento de traçar novos planos e enfrentar desafios, e nada melhor do que começar a semana com uma mensagem abençoada, repleta de boas vibrações e luz divina. Enviar uma mensagem de bom dia na segunda-feira pode inspirar quem a recebe a iniciar a jornada com fé e gratidão.

Seja para colegas de trabalho, amigos ou familiares, essas palavras são como um abraço cheio de positividade, trazendo conforto e motivação. Abaixo, você encontrará 70 frases para iluminar o início da semana e fazer desta segunda-feira um dia abençoado, cheio de boas energias e realizações.

Bom dia segunda-feira abençoada: 70 frases para um início de semana iluminado