West Ham avança em negociação para tirar Luis Guilherme do Palmeiras

O West Ham avançou nas negociações para contratar o meia Luis Guilherme, de 18 anos, do Palmeiras. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o time inglês está disposto a pagar 30 milhões de euros (pouco mais de R$ 170 milhões) além de 20% na cláusula de venda futura.

Nesta temporada, Luis Guilherme disputou 17 jogos, sendo seis como titular. Na noite da última quinta-feira, o camisa 31 foi titular no empate sem gols contra o San Lorenzo, pela Libertadores. Além disso, ele tem um gol marcado e uma assistência.

O meia-atacante, formado nas categorias de base do Palmeiras e chegou ao clube em 2017, começando no sub-11. Depois de uma passagem campeã na base, incluindo o bicampeonato da Copinha pelo sub-20, foi integrado ao time profissional em 2023. Com o time de Abel Ferreira, já conquistou um Brasileiro (2023) e um Campeonato Paulista (2024).

Caso a negociação seja concretizada, Luis Guilherme se despediria do Palmeiras de forma imediata já que tem 18 anos completados. Nas últimas semanas, o clube havia recebido algumas sondagens pelo jogador, mas nada concreto. Atualmente, ele tem contrato com o Verdão até junho de 2026.

O Verdão se despediu do atacante Endrick na última quinta-feira. O atacante fez seu último jogo antes de se apresentar à Seleção Brasileira e depois se juntar ao elenco do Real Madrid, clube com o qual foi negociado em 2022. Contudo só pode se juntar ao time quando fizer 18 anos.