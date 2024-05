Mauro Cezar diz que permanência de Fabrício Bruno foi 'péssima' para o Fla

No Posse de Bola, o colunista Mauro Cezar Pereira afirmou que a permanência do zagueiro Fabrício Bruno, que recusou proposta do West Ham, da Inglaterra, foi ruim para o Flamengo.

'Fabrício Bruno ficar é péssima notícia para o Flamengo': "Eu achei uma notícia péssima para o Flamengo. Deixou de fazer uma venda extraordinária de um jogador que provavelmente será reserva em breve e não é o melhor zagueiro do elenco, vendido por 15 milhões de euros. Aproximadamente, é como se o Flamengo tivesse dado o Fabrício Bruno para pagar o De La Cruz. Trocaria o Fabrício Bruno pelo De La Cru? Foi esse o negócio que o Flamengo perdeu".

'Que salários são esses que o Flamengo paga?': "E aí eu acho que entra uma discussão que é os salários que o Flamengo está pagando para certos jogadores. Pelo amor de Deus, o cara recusar um salário de um time da Premier League, em libra, tudo bem que o custo de vida é muito mais caro, mas eu acho que cada um define como é que vai traçar sua trajetória profissional. Deixar de jogar na Premier League para jogar em qualquer time Sul-Americano eu acho uma decisão no mínimo curiosa, mas o rapaz preferiu ficar no Brasil e ficar no Flamengo".

