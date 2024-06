'Felipe Anderson e Dudu vão mudar o jeito de o Palmeiras jogar', diz Casão

A chegada de Felipe Anderson na janela do meio do ano e a volta do ídolo Dudu são dois fatos novos que vão mudar a cara do Palmeiras de Abel. A avaliação é do colunista Walter Casagrande, no Fim de Papo.

'Felipe Anderson e Dudu vão mudar o jeito do Palmeiras': "O Palmeiras está precisando de um fato novo. Ele pode chegar no mata-mata e surpreender porque vai ter a chegada do Felipe Anderson e a volta do Dudu, são dois fatos novos. O elenco do Palmeiras é muito igual, não é ruim, são jogadores bons pra cima, mas de um talento igual. E aí eu acho que a chegada do Felipe Anderson e a volta do Dudu são dois jogadores que vão modificar o jeito de o Palmeiras jogar, vai ser fato novo dentro do time".

'Vão ser dois fatores novos dentro do grupo do Abel': "Dudu parte para cima, vai pro fundo, é audacioso, ousado, vai para o um contra um. E o Felipe Anderson é criativo, chuta bem de fora da área, também é um ótimo jogador que está voltando para o Brasil depois de muitos anos fora e vai chegar aqui como uma coisa diferente. Um jogador que está há anos no futebol italiano, vem com uma cabeça de futebol europeu, de entendimento tático muito grande, a mente dele para a leitura de jogo ampliou, porque lá se trabalha muito a tático, o espaço, o cara volta diferente. Então, vão ser dois fatores novos dentro do grupo do Abel que podem favorecer o time. Sem esses dois jogadores, o Palmeiras iria para o mata-mata igualzinho".

