Em despedida do Palmeiras, Endrick cita expectativa para Copa América: "Focado em fazer bom campeonato"

O atacante Endrick encerrou um ciclo no Palmeiras na noite da última quarta-feira ao fazer seu último jogo com a camisa da equipe, no empate sem gols contra o San Lorenzo, no Allianz Parque. Aos 17 anos, Endrick já se prepara para sua primeira Copa América com a Seleção Brasileira.

"Estou pensando na Copa América e estou focado em fazer um bom campeonato, ajudar a equipe. É um novo ciclo, uma nova era na Seleção. Vou tentar ajudá-los de qualquer forma possível. Vamos para os Estados Unidos e se Deus quiser se sagrar campeões e fazer a felicidade de todos os brasileiros", disse à Paramount+.

Endrick foi convocado pelo técnico Dorival Júnior mais uma vez. Antes da Copa América, o Brasil faz amistosos contra México e Estados Unidos, nos dias 8 e 12 de junho, respectivamente. A Cria do Verdão se junta à deleção em Orlando, nos Estados Unidos nos próximos dias.

Na sequência da disputa da competição com o time nacional, Endrick se apresenta ao Real Madrid. O atacante está vendido ao clube espanhol desde dezembro de 2022, mas só pode se juntar aos comandados de Carlo Ancelotti quando completar 18 anos.

Depois de um histórico vencedor na base e ascensão rápida no Palmeiras, Endrick falou sobre outras joias da base que despontam no Palmeiras: Estêvão e Luis Guilherme. Na noite de quinta-feira, aliás, os três, que dividiram o campo nas categorias de base, jogaram juntos, pela primeira vez, como titular no time principal.

"Cada um tem a sua vida. Não gosto de ficar comparando. Ver o Estêvão e o Luis Guilherme jogando bem e fazendo gols, fico feliz porque jogamos juntos na base e é maravilhoso ver eles bem no profissional. Espero que ninguém estrague eles e que o povo brasileiro chame eles para perto para fazer deles grandes jogadores", declarou Endrick.