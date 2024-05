Zubeldía enaltece São Paulo na Libertadores: "Sonhava em estar aqui desde pequeno"

O técnico Luís Zubeldía fez questão de demonstrar sua admiração pela história do São Paulo na Copa Libertadores após a vitória por 2 a 0 sobre o Talleres, no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da competição.

O treinador argentino foi questionado se sabia sobre a conexão que a torcida do clube possui com o torneio continental e prontamente respondeu relembrando alguns momentos de sua infância.

"Como não vou saber o que é o São Paulo? Nasci em 1981, eu tinha 11 anos no primeiro título de Libertadores do São Paulo. Com quatro anos já estava jogando futebol. Com 11 já assistia Libertadores, vi o São Paulo ganhando do Newell's Old Boys do Bielsa", contou Zubeldía.

Mais de 30 anos depois, quis o destino que Luis Zubeldía assumisse o comando técnico do São Paulo. Agora, o treinador argentino terá a possibilidade de, quem sabe, conquistar um título de Libertadores como comandante do Tricolor.

"Eu valorizo muito estar aqui. Eu sonhava em estar aqui desde pequeno. Sei muito de futebol, da história do futebol. Como não vou saber o que significa Libertadores para o São Paulo se eu cresci acompanhando isso?", completou.

Passado o triunfo sobre o Talleres em uma partida que serviu como prévia do que terá pela frente no mata-mata da Libertadores, o São Paulo agora começa a pensar nas oitavas de final da competição, ainda sem data definida, já que o sorteio para a definição dos confrontos depende do Grêmio, que possui jogos atrasados devido às enchentes no Rio Grande do Sul.

"Tenho jogadores amadurecendo, jovens, outros de idade média, outros experientes. Esse grupo passou por Sul-Americana, Copa do Brasil, um Brasileirão duro. Creio que no ano passado amadureceram bastante. A experiência que pode ter um, junto com o staff, pode fazer a gente dar um passo firme na Libertadores. O mata-mata se trata de jogos de 180 minutos. Nos primeiros 90 é fundamental estar muito atento para chegar vivo na volta", concluiu Zubeldía.